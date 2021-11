Kreis Kleve : Der Niederrhein ist wieder Grünkohl-Land

Grünkohl mit Beilagen aller Art gibt es während der Grünkohlwoche der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve in 50 Restaurants kreisweit. F oto: WFG Foto: Kreis WfG

Kreis Kleve Vom 19. – 26. November steht auf den Speisekarten der Gastronomen im Kreis Kleve Grünkohl in allen Variationen. 50 Gastronomen machen bei der Aktion der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Kleve mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Niederrheiner sind Grünkohl-Freunde. Und so startet die alljährliche Grünkohl-Woche der Kreis-Wirtschaftsförderung in ihr dreizehntes Jahr. Rund 50 Gastronomie- und Hotellerie-Betriebe aus dem Kreisgebiet sind dabe. Vom 19. – 26. November wird die Aktion dafür sorgen, dass auf den Speisekarten der Gastronomen im Kreis Kleve Grünkohl in allen Variationen zu finden ist. Wie in jedem Jahr, wenn es in der voradventlichen Woche zum Startschuss kommt, sind auch der Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) und die Fleischer-Innung mit dabei.

In Kevelaer zählen das Restaurant Alt Derp, das Café Klatsche, das Kevelaerer Kaffeehaus oder die Café-Konditorei Nederkorn zu den Anbietern. Das Hotel Straelener Hof ist ebenso dabei wie das Wunderland Kalkar oder das Nierswalder Landhaus in Goch. Ebenso wird Grünkohl im Strandbad Millingen in Rees, im Gasthof zum Siegburger in Straelen, bei „Franz“ in der Societät in Emmerich am Rhein und bei „lecker essen & trinken“ in Geldern serviert. Frischer Grünkohl zur eigenen Zubereitung ist bei der Marktgemeinschaft Gelderner Wochenmarkt erhältlich.

Lothar Quartier ist mit seiner Metzgerei dabei und auch in der Hochschule Rhein-Waal in Kleve soll es Grünkohl geben. Der Gasthof zum Siegburger in Straelen, das Restaurant zur Post in Kleve, Haus Deckers in Geldern und das Restaurant zum Juchmeshof in Issum werden große Töpfe mit dem Kohl auf ihrem Herd stehen haben. Nicht zu vergessen gibt es Grünkohl auch im Gewölbe des Ratskellers in Kalkar,

In den vergangenen Jahren war der Startschuss in die Grünkohl-Woche an den verschiedensten Standorten. Dutzende freuten sich über ihre Portion auf dem Bauernmarkt Lindchen, die Kranenburger kreierten gleich einen eigenen Grünkohl-Markt um den Auftakt herum. In Geldern lockte man die Leute mit frischen Ideen und ebenso frischen Produkten. Das 10-jährige Jubiläum der Grünkohl-Woche wurde im Rohbau des Rilano 24|7 Hotel Kevelaer gefeiert und lockte Grünkohl-Begeisterte aus ganz Kevelaer und Umgebung zur Besichtigung der Baustelle. Auf eine große Eröffnung der Aktion wird coronabedingt in diesem Jahr verzichtet.

(RP)