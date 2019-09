Brauchtum am Niederrhein : Jungschützen mit neuem Luftgewehr

Freude über das neue Luftgewehr: Josef Claßen, Walters Kösters und Johannes Kleuskens im Kreise der Jungschützen. Foto: Voba

WETTEN Die St.-Petrus-Bruderschaft Wetten verfügt jetzt über ein neues Luftgewehr. Insbesondere in der Jugendarbeit kommt dieses künftig zum Einsatz, um das Interesse am Schießsport zu fördern. Möglich gemacht hat diese Anschaffung eine großzügige Unterstützung der Volksbank an der Niers, die sprichwörtlich „Gewehr bei Fuß“ als es um die Finanzierung des neuen Sportgerätes ging.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken