Unterstützung bei Kontaktnachverfolgung des Kreises Kleve : Zehn weitere Soldaten helfen in Weeze im Kampf gegen Corona

WEEZE/KREIS KLEVE Seit November unterstützt die Bundeswehr den Kreis Kleve bei der Kontaktnachverfolgung. Jetzt kommen zehn weitere Soldaten zum Callcenter am Airport dazu.

Die Kontakt-Nachverfolgung bleibt ein wichtiger Baustein im Kampf gegen das Coronavirus . Also die Information von Personen, die Kontakt mit Infizierten hatten und daher möglicherweise in Quarantäne müssen. Eine Mammutaufgabe, bei der der Kreis von Kommunen wie Kevelaer und Geldern unterstützt wird, bei der inzwischen aber auch Soldaten der Bundeswehr mithelfen. Wie berichtet, hatten im November zehn Uniformierte ihren Dienst angetreten, jetzt kommen weitere zehn Soldaten dazu.

Das wird jetzt ausgeweitet, wie Kreissprecherin Ruth Keuken erläutert. Ein zweites Büro ist am Flughafen eingerichtet worden, in dem jetzt die zehn neuen Soldaten mit Mitarbeitern des Kreises an der Kontaktverfolgung arbeiten. Zur Abstimmung mit dem Gesundheitsamt in Kleve gibt es regelmäßige Videokonferenzen.