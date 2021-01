Kostenpflichtiger Inhalt: Im Wettener Altenheim St. Josef : So lief der Auftakt zur Corona-Impfung in Kevelaer

Ursula Starke impfte die Bewohner und Mitarbeiter im St.-Josef-Haus in Wetten. Foto: Caritas

Wetten Im St.-Josef-Altenheim gab es am Wochenende die Schutz-Spritze gegen das Coronavirus. Als nächstes soll Winnekendonk an der Reihe sein. Bislang laufe alles reibungslos, so die Kassenärztliche Vereinigung.