EU-Außenministertreffen : EU beendet Militär-Ausbildung in Mali vorerst

EU beendet Militär-Ausbildung in Mali vorerst

Bundeswehrsoldaten stehen an einem NH90-Hubschrauber im Camp Castor in Gao, Mali. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Luxemburg Die Europäische Union beendet vorerst ihre militärische Ausbildungsmission im westafrikanischen Krisenstaat Mali. Das kündigte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nach einem Außenministertreffen in Luxemburg an.

Zuletzt trainierten rund 300 deutsche Soldaten malische Armeeangehörige zum Kampf gegen Milizen und Terrorgruppen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wird in der Nacht zum Dienstag in dem Land erwartet.

Borrell sagte zur Begründung, es gebe „keine ausreichenden Garantien“ dafür, dass die russische Söldnergruppe Wagner nicht in den Konflikt eingreife. Die EU wolle sich aber weiter in den Nachbarländern Malis in der Sahelzone engagieren.