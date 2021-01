Spenden-Aktion : Landjugend holt Weihnachtsbäume ab und bessert Kasse auf

Kevelaer Am Samstag hat die Landjugend Winnekendonk-Achterhoek wieder Weihnachtsbäume vom Straßenrand eingesammelt. Weil viele Veranstaltungen im vergangenen Jahr ausfallen mussten, war für die Spenden-Aktion für den Verband diesmal besonders wichtig.

Eigentlich war für den April 2020 schon alles geplant gewesen. Wie in jedem Jahr sollte die Scheunenfete der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Winnekendonk-Achterhoek auf dem Reiterhof Tebart stattfinden. Bis zu 2000 Menschen wurden erwartet, die Band „Smile“ sollte spielen, und die Mitglieder der Landjugend wollten wie immer selbst hinter dem Tresen stehen und die Gäste bedienen.

Weil dieses Geld nun für die Gestaltung des Jahres fehle, sei man besonders glücklich darüber gewesen, im Dezember bei einem Tannenbaumverkauf knapp 100 Bäume auf dem Neuen Markt in Winnekendonk verkaufen zu können – inklusive Lieferservice, mit dem die Landjugend die verkauften Bäume bis zu den Käufern nach Hause brachte.

Eine weitere Aktion, um etwas Geld für die Verbands-Kasse zu sammeln, gab es nun auch am vergangenen Samstag. Die Landjugendbewegung Winnekendonk-Achterhoek sammelte – wie bereits seit einigen Jahren – die Weihnachtsbäume in Schravelen und Winnekendonk vor den Türen der Bewohner wieder ein. Um 9 Uhr ging es vom Neuen Markt aus los, wie Maaßen in einem Gespräch vor der Aktion erzählte. Dann wurden die abgeschmückten Tannen nach und nach mit vier Treckern und Anhängern vom Straßenrand aufgesammelt. Wer mochte, konnte der Landjugend dann im Gegenzug eine kleine Spende für den Dienst überreichen.