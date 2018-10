Weeze: Comedy trifft auf Currywurst

Wemb (RP) Das Bürgerhaus in Wemb freut sich gemeinsam mit der Metzgerei Moeselaegen aus Kevelaer auf einen erneuten Abend unter dem Motto „Comedy trifft auf Currywurst“. Oli Materlik, der Erfinder von „Comedy und Currywurst“ ist, wird dieses Mal persönlich vor Ort sein und die Moderation an diesem Abend übernehmen.

Auch Thorsten Bär aus Hamburg sowie Hans Gerzlich aus Bonn werden dabei sein. Sie werden mit viel Humor für beste Stimmung beim Publikum sorgen und garantieren einen unterhaltsamen Abend. Für den kulinarischen Genuss bietet „Der Börgermeister Moeselaegen“ neben der legendären Currywurst diesmal auch Pulled Pork mit Beilage an.

Das Ganze findet statt am Samstag, 3. November, im Wember Bürgerhaus. Einlass ist um 18 Uhr und das Programm beginnt um 19 Uhr. Eintrittskarten für 25 Euro sind ab sofort bei der Metzgerei Moeselaegen in Kevelaer und Geldern, sowie in Wemb beim KDW, Friseursalon Fabienne Timmer und im Wember Bürgerhaus erhältlich.