Kevelaer (veke) Am Sonntag ist Michael Cuypers im Alter von 62 Jahren gestorben. Er war viele Jahre lang Rektor der Städtischen Realschule Kevelaer und war maßgeblich an der Gründung der heutigen Gesamtschule beteiligt, deren Leitung er ebenfalls übernahm.

Bevor Michael Cuypers 1987 begann, in Kevelaer zu unterrichten, hatte er vier Jahre lang in Düsseldorf gearbeitet. Als Lehrer an der Realschule unterrichtete er in den Fächern Mathematik, Naturwissenschaften, Biologie und Musik. Später wurde er Konrektor, anschließend Schulleiter und begleitete die Auflösung der Realschule und Neugründung der Gesamtschule.