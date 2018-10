Zuschüsse für Sanierung: Kevelaerer bekommen nicht mehr Geld für Fassaden

Kevelaer Die zusätzliche Förderung für Eigentümer der denkmalgeschützten Häuser am Kapellenplatz und am Luxemburger Platz sollte ein Anreiz sein, die Fassaden zu sanieren.

Konkret ging es um die Fassaden der denkmalgeschützten Häuser, die direkt am Kapellenplatz und am Luxemburger Platz liegen. Die hätten städtebaulich und historisch eine besonders hohe Bedeutung. Der Vorschlag: Die Eigentümer sollten statt maximal 50 Euro pro Quadratmeter insgesamt höchstens 25.000 Euro bekommen. Zum einen bestehe am Kapellenplatz und am Luxemburger Platz bei den meisten Gebäuden ein erheblicher Sanierungsbedarf, wie es von der Stadt heißt. Zum anderen seien die Kosten bei den oft reich verzierten Fassaden so hoch, dass die Fördermittel von 50 Euro pro Quadratmeter kaum anreizend seien. Eine grundsätzliche Anhebung der Fördermittel für alle Antragsteller war der Stadt zufolge nicht erforderlich und im Antrag nicht vorgesehen.