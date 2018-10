Tierfutter aus Kevelaer : Mera ist jetzt Mitglied bei Agrobusiness Niederrhein

Felix Vox (v. L.), MeraTiernahrung mit Hündin „Sally und Anke Schirocki und Kirsten Hammans von Agrobusiness Niederrhein. Foto: Agrobusiness Niederrhein

Kevelaer Die Mera Tiernahrung GmbH ist ein Familienunternehmen aus Kevelaer am Niederrhein. Seit der Unternehmensgründung 1949 durch Karl Vos ist die Firma in Familienbesitz und wird heute in der dritten Generation von Felix Vos geleitet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Meras Leidenschaft gilt nach eigenem Bekunden dem Wohlbefinden der Familientiere. Darum arbeitet Mera jeden Tag an hochwertigen Ernährungskonzepten, die ganz auf die Bedürfnisse der Vierbeiner abgestimmt sind.

Die Auswahl wertvoller Zutaten, höchste Qualitätskontrollen sowie die sorgfältige Herstellung der Produkte in Deutschland, die nach Lebensmittelstandards zertifiziert sind, gehören bei Mera zur Tradition. Mera produziert mehr als 70.000 Tonnen Hunde- und Katzenfutter pro Jahr, exportiert in über 40 Länder in Europa, Asien und Nordamerika und gehört damit zu den erfolgreichsten Premiumherstellern im Bereich der Hunde- und Katzennahrung.

„Uns ist ein gutes Miteinander mit unserer Belegschaft sehr wich-ig“, sagt Felix Vos, „daher haben wir unsere Werte fest in unsren Leitlinien verankert. Sie bilden den Rahmen für unser Handeln gegenüber Mensch, Tier und Umwelt. Sie bieten Orientierung und geben unseren Mitarbeitern Raum zur Identifizierung“, fügt Vos hinzu.



Kevelaer : Generationswechsel bei Mera Tiernahrung

zurück

weiter

„Wir sind eng mit der Region verbunden“, sagt Vos, „da liegt es nahe, dass wir jetzt auch Mitglied bei Agrobusiness Niederrhein geworden sind. Damit möchten wir die Verbundenheit mit der Region ausdrücken, aber auch unsere Kontakte zu anderen Unternehmen sowie zu Wissenschaft und Forschung in der Region ausbauen“.