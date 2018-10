Kevelaer: Gastronom für das Bühnenhaus gesucht

Kevelaer Seit 18 Jahren leitet Torsten Pauli die Bewirtung im Kevelaerer Konzert- und Bühnenhaus. Sein Pachtvertrag läuft Ende des Jahres aus – und die Stadt bittet per Auschreibung auch andere Gastronomen um ihre Bewerbung.

Für den Gastronomen bedeutet das, dass die „Einflüsse des Betreibers auf die Tätigkeiten des Konzessionsnehmers hier deutlich gestärkt werden, wie es in der Mitteilung der Stadt heißt. „Das ist in der Vergangenheit auch schon so gehandhabt worden, doch das Konzessionsrecht war vor 18 Jahren noch nicht so weit wie heute.“ Der neue Vertrag biete mehr Sicherheit für beide Seiten.