Kevelaer: APH sammelt 190.000 Euro für hungernde Bevölkerung im Niger

KEVELAER Manchmal liegen Glück und Sorge, Hoffnung und Unsicherheit ganz nah beieinander. Erzbischof Laurent spürt das gerade einmal wieder ganz deutlich. Mit großer Sorge schaut er zurück auf die schrecklichen Ereignisse der letzten Wochen, als bewaffnete junge Männer ein Dorf in seiner Diözese im Niger stürmten, das Haus der Ordensschwestern zerstörten und den Priester entführten.

Es ist eines jener Dörfer, in der die Aktion pro Humanität einen Brunnen bauen konnte.

Immer noch befindet sich der italienische Geistliche in der Hand der Entführer. Es sind unruhige Zeiten im westafrikanischen Niger. Doch der Erzbischof, den viele Kevelaerer dank seiner vielen Besuche in der Marienstadt inzwischen gut kennen, hat auch Zuversicht finden können – dank der Menschen am Niederrhein. Als die ersten Meldungen der drohenden Hungerkatastrophe im Niger schon im Winter 2017/2018 Kevelaer erreichten, rief die „Aktion pro Humanität“ sogleich zu Spenden auf.