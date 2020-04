An der Rheinstraße : Unbekannter beschmiert Auto

An der Rheinstraße

KEVELAER Die Polizei sucht Zeugen nachdem ein Wagen in der Rheinstraße mit üblen Sprüchen besprüht wurde.

Bislang Unbekannte haben am Mittwoch einen Ford in der Rheinstraße verunstaltet. Wie die Polizei auf Anfrage berichtet, ist der Wagen an mehreren Stellen mit Farbe beschmiert worden. Auf die Motorhaube hatte jemand „Du Wicher“ gesprüht und dabei den Spielraum der deutschen Sprache offenbar etwas erweitert. Auch die Heckscheibe war komplett beschmiert.