Aktion von Wirtschaftsförderung und Unternehmen : Kampagne „Kevelaer hält zusammen“

Kevelaer Die letzten Wochen waren auch für die Unternehmen in Einzelhandel und Gastronomie wirtschaftlich extrem belastend. Plakate sollen auf die Situation deutlich machen. Der Wirtschaftsförderer fordert Lockerungen am Sonntag.

Jetzt haben Wirtschaftsförderung und Einzelhandel gemeinsam mit der Werbeagentur Online Media aus Kevelaer und der Medienmanufaktur Niederrhein aus Kevelaer eine Kampagne entwickelt. „Wir wollen Gesicht zeigen und die Bürger so direkt und emotional ansprechen“, sagt Hans-Josef Bruns. Das Plakat von Kaenders an der B 9 war so etwas wie der Prototyp, jetzt sind auch die weiteren Transparente der Aktion aufgehängt worden. Sie hängen an 13 Standorten. Wichtig sei auch gewesen, alle Ortsteile einzubeziehen, so Bruns. Die Ortsvorsteher selbst zeigen bei der Aktion ebenfalls Gesicht und sind auf den Plakaten zu sehen.