Rastplatz Kalbecker Forst in Weeze : Planenschlitzer stehlen 100 Drucker aus Lastwagen

Weeze Während der Fahrer schlief, räumten Unbekannte den Anhänger aus. Sie flüchteten unerkannt.

Zum zweiten Mal in diesem Monat schlugen Planenschlitzer auf Rastplätzen in der Region zu. Nachdem Anfang April bislang unbekannte Täter auf dem Rastplatz Tomm Heide an der A 40 in Wachtendonk einen Lkw ausgeraubt und Küchenmaschinen gestohlen hatten, meldet die Polizei jetzt einen Fall aus Weeze.