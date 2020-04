Lea Brückner nimmt an Wettbewerb teil : Geigenspiel gegen die Corona-Krise

Lea Brückner zweimal gleichzeitig auf dem Bildschirm: Die junge Musikerin nimmt an der Lockdown Violin Duo Competition teil. Foto: Screenshot Youtube

Kevelaer Lea Brückner begleitet sich selbst und nimmt mit dem Video an einem Wettbewerb teil.

Vielleicht ist es die Stunde der klassischen Musik. Konzertsäle sind zur Verhinderung der schnellen Ausbreitung des Coronavirus zu, aber es gibt noch jede Menge andere Möglichkeiten, Menschen mit Musik eine Freude zu machen. Darüber hat sich Lea Brückner Gedanken gemacht. Die ehemalige Kevelaererin, die nun in Straelen wohnt und ihren Master in Professional Performance in Solo-Geige macht, nimmt aktuell an einem Online-Wettbewerb teil. Ausrichter des Wettbewerbs ist das Duo Klier aus England. Als Duo tritt auch Lea Brückner auf, als Duo mit sich selber. Wie das funktioniert? Erst habe sie die Solo-Stimme aufgenommen, dann das Pizzicato für den Einstieg in die Zweitstimme gezupft. 30 oder 40 Anläufe und zwei Aufnahmetage hat sie das Unterfangen gekostet, mit sich selbst ein Duo im improvisierten Studio zu Hause aufzunehmen und damit am Wettbewerb teilzunehmen. Die Schwierigkeit bestand vor allem darin, dass sie die Erststimme ihres Geigenspiels nur gehört hat. Wenn sie in Konzerten im Duett, Trio oder Quartett spielt, dann gebe man sich gegenseitig die Einsätze. So war sie ganz auf sich allein gestellt. Ausgewählt hat sie das Stück „Czardas“ von Vittorio Monti. Es beginnt melancholisch, nimmt dann Fahrt auf.

28 Videos wurden bei dem Wettbewerb eingereicht, die ersten drei Plätze erhalten einen Preis. Online kann ein „Like“ abgegeben werden, wer die meiste Zustimmung hat, gewinnt. Aber ob sie unter die ersten drei Plätze kommt oder nicht, Lea Brückner sieht in der Aktion auf jeden Fall einen Gewinn. Nie zuvor war auch klassische Musik so viel vertreten in den sozialen Medien wie in der Corona-Krise. Es sei die Chance, Menschen am Leben von Musikern teilhaben zu lassen und gerade auch jüngeren Menschen einen Zugang zu ermöglichen.