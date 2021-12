Angebot für die weihnachtliche Zeit : Führung zu den Krippen in Kevelaer

Führung zu den Krippen in Kevelaer

Kevelaer „Zwischen den Tagen“ hat die Tourismus-Info der Marienstadt ein besonderes Angebot. Teilnehmer erleben die Eigenheiten der Kevelaerer Krippenlandschaften hautnah.

Wer kennt das nicht? Die Weihnachtstage im Kreise der Familie und Freunde sind wunderschön …, aber danach sind doch alle froh, einmal wieder vor die Tür zu können. Da hat die Tourist-Information einen Vorschlag. Wie wäre es mit einer Führung zu den so unterschiedlichen Krippenlandschaften in den Kevelaerer Kirchen?

In den Kirchen und Kapellen befinden sich Krippen unterschiedlichster Art und Größe. Die Teilnehmenden erfahren alles über die Geschichte der Krippen und Krippendarstellungen oder den Symbolcharakter der unterschiedlichen Figuren, der Tiere und Materialien. Warum gibt es das „schwarze” Schaf, das Kamel oder auch den Elefanten? Wer dies und vieles mehr erfahren möchte, ist eingeladen, an einem etwa einstündigen geführten Rundgang teilzunehmen.

Jeder Rundgang ist individuell und auf die täglichen Öffnungszeiten der Kirchen abgestimmt. Ob Marienbasilika, St- Antonius-Pfarrkirche oder auch die Kapellen am Kapellenplatz – alle Krippen haben eine eigene Geschichte zu erzählen.

Wer an einer Führung teilnehmen oder diese zum Weihnachtsfest verschenken möchte, der sollte sich den 28., 29. oder 30. Dezember im Kalender anstreichen. Um 14.30 Uhr geht es los.

Wer an einer Führung nicht teilnehmen kann, dem seien dennoch die Krippen ans Herz gelegt. Alle Krippen werden mindestens bis zum 6. Januar, dem Fest der Heiligen drei Könige, zu bewundern sein. Dies gilt auch für die lebensgroße Krippe im Forum Pax Christi. Änderungen aufgrund von Corona unter Vorbehalt.

Tickets sind bis zum 23. Dezember in der Tourist-Information im Rathaus zum Preis von 6 Euro pro Person oder 15 Euro pro Familie erhältlich. Kinder bis 5 Jahre nehmen kostenlos teil, müssen jedoch registriert werden. Anmeldungen sind telefonisch unter 02832 122-991 oder per E-Mail tourismus@kevelaer.de möglich. Sowohl in der Tourist Information als auch bei den Führungen gilt die 2G-Regel.