Los geht es ab 1. Juni : Gewinnen mit der Kevelaer-Card

Seit fast einem Jahr, seit dem 3. Juli, ist die Kevelaer-Card in der Tourist Information im Rathaus Kevelaer erhältlich und bei vielen Kevelaerer Händlern und Gastronomen einzulösen.

Im Zeitraum vom 1. bis 30. Juni können jetzt alle Käufer einer Kevelaer-Card mit einem Mindestwert von zehn Euro am Gewinnspiel teilnehmen. „Insgesamt drei Preise warten auf die glücklichen Gewinner“, erklärt Citymanager Tobias Nelke. Für die Bauernhof-Erlebnisoase, dem „Irrland“ in Twisteden, gibt es zwei Jahreskarten im Wert von je 37,50 Euro zu gewinnen und eine Familienkarte im Wert von 50 Euro für das Kevelaerer Freibad. Beim Kauf einer Kevelaer-Card in der Tourist Information im Wert von mindestens zehn Euro bekommt der Kunde eine Teilnahmekarte für das Gewinnspiel mit einer individuellen Gewinn-Nummer.