Weihnachten 2019: Mariendonker Krippe : Arche steht für Hoffnung und Rettung

Mülhausen Zuversicht und Geborgenheit strahlt die Krippe in der Krypta der Abtei Mariendonk aus. In dem Gewölbe scheint die Zeit stehenzubleiben.

In der Abtei wird die Menschheitsgeschichte in Bildern dargestellt – es ist nicht nur die Geburt Christi, die Raum findet. In der Krypta haben sich die verschiedenen Propheten sowie weitere wichtige Figuren des Alten und des Neuen Testaments eingefunden. Amos und Jesaja gehören ebenso zum Ensemble wie Petrus und Paulus. Königin Saba zieht mit einem Elefanten ein, und Apostel Johannes ist mit Schriftrolle und Feder in den Händen anzutreffen, da er gerade an der Offenbarung schreibt. Auch Deborah, die als Richterin in Israel ihr Volk gegen Feinde geschickt verteidigte, fehlt nicht. König Salomo ist zu sehen. Moses trägt die Gesetzestafeln, Daniel in der Löwengrube ist samt Löwe vertreten, während zu Jona der Wal gehört. Adam und Eva fehlen ebenso wenig.