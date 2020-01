Versammlung : Bauern für erfolgreiche Rinderzucht ausgezeichnet

Grefrath Die Zahl der Rinderzuchtbetriebe ist leicht gesunken.

Zahlreiche Betriebe konnten sich so über eine Ehrung freuen. Allein zwölf Landwirte hatten mit ihren Kühen eine Lebensleistung von 100.000 Liter Milch erreicht und erhielten dafür die entsprechende Rinder-Union-West-Urkunde. Wobei sich diese Kühe weiterhin bester Gesundheit erfreuen. „Die Zahl der älteren und gesunden Kühe wird jedes Jahr größer“, lobte Lenzen. In diesem Zusammenhang sprach der Tierzuchtberater die Zuchtziele an, die dahin gehen eine stressstabile Kuh zu züchten, die gut mit den Umweltbedingungen zurechtkommt. Milchleistung an sich stünde nicht an erster Stelle, ergänzte Lenzen. Bezogen auf die CO 2 -Diskussion sieht es so aus, dass bei einem gleichwertigen Methangas-Ausstoß der Tiere, aber einer gleichzeitig vorliegenden höheren Milchleistung, im Rahmen der Endrechnung eine bessere Klima-Bilanz vorliegt. Der Einsatz von gentechnikfreiem Futter in Deutschland und die optimierten Haltungsbedingungen tun das übrige hinzu.