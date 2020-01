Neujahrsempfang : Arbeiterwohlfahrt sucht ehrenamtliche Mitstreiter

Kempen „Ohne die Ehrenamtler läuft nichts!“ Das war das Motto, unter dem jetzt der Neujahrsempfang der Kempener Arbeiterwohlfahrt (Awo) stattfand. Im „Awo-Treff“ am Spülwall gab Vorsitzender Günter Gomon einen zufriedenen Rückblick auf 2019. Er erinnerte an den Singkreis, zu dem seit 2016 Gisela Stützel einlädt, oder die Kreativgruppe, wo in gemütlicher Runde gebastelt wird.

In diesem Jahr stehen Tagesausflüge auf dem Programm: Am 15. April nach Bonn ins Haus der Geschichte, am 13. Mai zur Landesgartenschau nach Kamp-Lintfort, am 12. August zum Wasserbahnhof in Mülheim an der Ruhr. Am 17. September geht’s zum Reibekuchenessen in der Fluchtburg in Grefrath. Am 10. November wird der traditionelle St. Martinstreff stattfinden mit Glühwein und Püfferkes und Blick vom Spülwall aufs Feuerwerk. Ein Adventsbasar am 29. November und eine Weihnachtsfeier am 19. Dezember werden das Awo-Jahr beschließen.