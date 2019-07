Statistik : Krefelder Kühe liefern acht Millionen Liter Milch

In Krefelder Kuhställen leben deutlich mehr Tiere als noch vor acht Jahren. Die Zahl stieg um 40 Prozent. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Krefeld Die Zahl der Milchkühe in Krefelder Ställen ist in den zurückliegenden Jahren um mehr als 40 Prozent gestiegen. Der Krefelder Bauer hält fast doppelt so viele Tiere wie der Durchschnitt in Nordrhein-Westfalen. Das ist vor allem eine wirtschaftliche Entscheidung. Kreislandwirt Paul Küskens erläutert die Hintergründe.

Die Milchkuhhaltung in Krefeld hat sich rasant entwickelt. Die aktuell 992 Tiere produzieren jährlich rund acht Millionen Liter des nahrhaften Lebensmittels. Bei einem Erzeugerpreis von rund 33 Cent kommen Einnahmen in Höhe von 2,7 Millionen Euro zusammen. Rein statistisch entfallen auf jeden der sieben Betriebe im Stadtgebiet fast 400.000 Euro.

„Die Milchbauern in Krefeld müssen besonders rechnen, sie leben und arbeiten in einer teuren Umgebung“, sagte Kreislandwirt Paul Küskens im Gespräch mit unserer Redaktion. Neue Gewerbegebiete und zusätzliches Bauland verknappten die landwirtschaftlich nutzbaren Flächen. Hinzupachten sei in der Regel keine Option, weil keine Flächen zur Verfügung stünden. „Die werden schon von Bauern außerhalb der Stadt bewirtschaftet“, erklärte Küskens. Die verlorenen Flächen seien nicht zu kompensieren, die verbleibenden viel zu teuer.

Info Landesvereinigung der Milchwirtschaft Die Erzeugerpreise für Milch sind von einigen Parametern abhängig. So spielt zum Beispiel der Fett- und Eiweißgehalt eine Rolle. Der Erzeugerpreis für Milch mit vier Prozent Fett- und 3,5 Prozent Eiweißanteil bewegte sich zuletzt im Bereich 30 bis 33 Cent pro Liter. Viele Landwirte protestierten gegen noch niedrigere Preise und die Dominanz der Molkereien und des Handels. Öffentlichkeitswirksam wurden zehntausende Liter Milch auf Äckern und Wiesen vernichtet. Die in Krefeld produzierte Milchmenge reicht aus, um jeden Einwohner vom Säugling bis zum Greis mit etwa 36 Liter Milch pro Jahr zu versorgen. Krefeld ist Sitz der Landesvereinigung der Milchwirtschaft Nordrhein-Westfalen e.V. Darin sind wichtige Verbände und Organisationen, die am NRW-Milchmarkt beteiligt sind, zusammengeschlossen.

Also konzentriere sich der Krefelder Landwirt darauf, seine Einnahmequellen auf dem Hof zu optimieren, und das möglichst ohne zusätzliche größere Investitionen zu tätigen. Interessant sei nämlich, dass die Zahl der in Krefeld gehaltenen Rinder seit 2012 von einstmals 1617 auf 1553 gesunken ist. Die Zahl der Milchkühe darunter ist hingegen im selben Zeitraum von 796 auf 992 gestiegen. Küskens interpretiert das folgendermaßen: „Die Bauern kaufen lieber eine Milchkuh hinzu, als sie selbst aufzuziehen.“ Es dauere nämlich 24 Monate, bis ein Jungtier kalben und als Folge Milch geben kann. Die Aufzucht koste rund 2000 Euro. Die gleiche Summe müsse er auch für den Erwerb einer Kuh auf den Tisch legen, die sich sofort rentiere, weil sie Milch produziere.

Das wäre eine vernünftige Erklärung, warum der durchschnittliche Krefelder Milchbauer inzwischen 142 Tiere statt 100 vor acht Jahren halte. Im nordrhein-westfälischen Landesmittel sind es nur 74 Milchkühe pro Betrieb. Landwirte in Krefeld könnten wegen ihres großen Tierbestands Kraftfutter in großen Chargen bestellen. Das sei ein enormer Preisvorteil, informierte Küskens. Mit der Vergrößerung des Bestands ist natürlich auch die jährliche Milchmenge gestiegen – und zwar um fast 1,6 Millionen Liter. Das entspricht einem Gegenwert von mehr als 500.000 Euro – gut 70.000 Euro pro Betrieb.

Das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (IT.NRW) liefert darüberhinaus Zahlen zur Masttierhaltung. In Krefeld sind für das laufende Jahr sieben Höfe registriert, die im Durchschnitt 111 Rinder halten. Den niedrigsten Masttierbestand gab es 2013 mit im Mittel 94 Rinder auf jedem der damals neun Höfe.

Im Mai dieses Jahres gab es in den 5463 nordrhein-westfälischen Haltungen mit Milchkühen 405.511 Milchkühe, das waren 2,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor (damals: 415.439 Milchkühe). Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, verringerte sich die Zahl der Milchkuhhaltungen im gleichen Zeitraum um 4,1 Prozent. Ein Jahr zuvor gab es noch 5694 Milchkuhhaltungen. Rein rechnerisch kommen damit durchschnittlich 74 Milchkühe auf jede Milchkuhhaltung; das war ein Tier mehr als im Vorjahr.

Jeweils etwa ein Viertel der Milchkühe Nordrhein-Westfalens wurden in den Betrieben der Regierungsbezirke Düsseldorf (105.886 Tiere) und Münster (97.825 Tiere) gehalten. Kleve ist der Kreis mit den meisten Milchkühen im Land; dort gab es in 446 Milchkuhhaltungen insgesamt 55.758 Tiere. Die meisten Milchkuhhaltungen ermittelten die Statistiker für den Kreis Borken (577 Haltungen mit 41.348 Milchkühen).

Die am weitesten verbreitete Milchkuhrasse in Nordrhein-Westfalen ist die „Holstein-Schwarzbunte”; ihr Anteil am gesamten Milchkuhbestand lag im Mai dieses Jahres bei 71,6 Prozent. Die Rasse „Hol­stein-Rotbunt” kam auf einen Anteil von 16,8 Prozent, das „Fleckvieh” auf 4,1 Prozent und Kreuzungskühe aus Milch- und/oder Fleischrinderrassen auf 5,7 Prozent.

Die Gesamtzahl der Rinder verringerte sich binnen Jahresfrist um 3,2 Prozent auf 1,35 Millionen Tiere. Die Zahl der Betriebe mit Rinderhaltung war im Mai 2019 mit 16.296 um 2,9 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor.