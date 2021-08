Vorfall in Kempen : Unbekannte treten in Kempen auf Mann ein

Symbolfoto Foto: dpa/Fabian Strauch

Kempen In Kempen soll ein Mann von drei anderen Männern verletzt worden sein. Nun sucht die Polizei die Männer – allerdings auch das Opfer, das bislang nicht bekannt ist. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte eine Zeugin am Montagabend gegen 22.20 Uhr im Bereich Straelener Straße/Ecke Kerkener Straße eine Körperverletzung beobachtet: Die Frau habe gesehen, wie drei Männer auf einen Mann, der am Boden lag, eingetreten hätten.

