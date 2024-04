Angebot in Grefrath und Kempen Malteser starten wieder mit Rikscha-Fahrten für Senioren

Über den Winter ruhte die Rikscha, doch mit Beginn der schönen Jahreszeit bieten die Malteser nun wieder die fröhlichen Ausflugsfahrten mit der Rikscha an. Von April bis Oktober können Seniorinnen und Senioren in Grefrath und Kempen Touren mit dem Gefährt unternehmen. Bis zu zwei Personen können vorn Platz nehmen, sich ordentlich anschnallen, die Handtasche unter den Sitz stellen, und dann tritt der ehrenamtliche Rikscha-Fahrer in die Pedale. Zum Glück mit Unterstützung: das Gefährt ist eine E-Rikscha.