Bericht der Agentur für Arbeit : Arbeitslosenquote sinkt im Bezirk Kempen weiter

Kreis Viersen Im Kreis Viersen hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt etwas entspannt. „Im Juli hat sich der Arbeitsmarkt saisonuntypisch positiv entwickelt“, sagt Bettina Rademacher-Bensing, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Krefeld/Kreis Viersen.

„Die Einstellungsbereitschaft der Arbeitgeber bewegt sich auf einem konstant hohen Niveau“, so Rademacher-Bensing: „Der Arbeitsmarkt zeigt sich erfreulich aufnahmefähig.“ Im Geschäftsstellenbezirk Viersen, zu dem auch Willich zählt, lag die Arbeitslosenquote im Juli bei 6,4 Prozent – ein Jahr zuvor lag sie bei 7,0 Prozent. Im Geschäftsstellenbezirk Kempen, zu dem Kempen, Grefrath und Tönisvorst zählen, lag die Arbeitslosenquote bei 4,6 Prozent, im Vorjahr lag sie dort bei 5,3 Prozent. Insgesamt zählte die Arbeitsagentur im Juli in Willich 1281 Arbeitslose, in Kempen 892, in Tönisvorst 744 und in Grefrath 336.