Bahnverkehr in Kempen : Niersexpress-Züge werden nach Duisburg umgeleitet

Kempen Bahnreisende müssen sich ab Montag, 16. August, auf Änderungen einstellen. Wie die Nordwestbahn mitteilte, kommt es aufgrund von zwei parallel stattfindenden Baumaßnahmen der Deutsche Bahn Netz AG auf der Linie des RE10 (Niersexpress) zu erheblichen Einschränkungen.

Für alle ausfallenden Zugverbindungen zwischen Meerbusch-Osterath und Oppum wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Alternativ werden Fahrgäste gebeten, die Züge der Linie RE7 (National-Express) zu nutzen. Zudem wird der Abschnitt zwischen Kleve und Geldern mit einem Ersatzverkehr mit Bussen bedient. Zwischen Geldern und Duisburg komme es deshalb zu veränderten Fahrzeiten, so die Nordwestbahn. Wer von Krefeld nach Düsseldorf fahren will, kann mit der RE10 bis nach Duisburg Hbf ohne Umstieg fahren. Ab Duisburg Hbf können Fahrgäste in andere Nahverkehrszüge in Richtung Düsseldorf Hbf umsteigen. Alle Zugverbindungen von Düsseldorf Hbf nach Krefeld-Oppum entfallen. Fahrgäste mit einem Ziel Richtung Krefeld Hbf werden gebeten, ab Düsseldorf Hbf die Züge des Nahverkehrs in Richtung Duisburg Hbf zu nehmen. Ab Duisburg fahren die Züge des RE10 umsteigefrei bis Krefeld Hbf.