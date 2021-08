Ferienprojekt der Stadtbibliothek Kempen : Kinder gestalten Street-Art in Kempen

Kempen Im Ferienprojekt der Stadtbibliothek Kempen entstand vor dem Franziskanerkloster Straßenkunst. Außerdem gibt es dazu eine virtuelle Ausstellung.

Angesprochen waren Kinder von zehn bis 14 Jahre. Zusammen mit der aus Kevelaer stammenden Künstlerin lernten die zwölf Teilnehmer die Straßenmalerei kennen. Ziel war es, ein eigenes Werk umzusetzen. Dafür beschäftigten sich die Kinder mit Büchern, aus denen sie ihre Motive auswählten. Alleine und in kleinen Gruppen ging es danach an die Arbeit. „Einfach war es nicht, aber cool. Es hat Spaß gemacht und es war absolut inspirierend“, sagt Annika. Die 13-Jährige hat den „Fahrenden Ritter“, den Bus aus Harry Potter, auf dem Pflaster entstehen lassen. Emilia, Carlotta und Louisa entschieden sich für das Wappen der Buchserie „School für good and evil“, in Form von zwei Schwänen. Mia ließ einen Monster-Cupcake entstehen und Benjamin das fliegende Auto, ebenfalls aus Harry Potter. Dazu kamen etwa die Katze aus „Warrior Cats“, ein Einhorn und eine Elfenprinzessin.