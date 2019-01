Kempen: Ein singender Prinz regiert die Narren

KEMPEN Bei einer stimmungsvollen Prinzenproklamation wurden am Samstagabend im ausverkauften Kolpingsaal das neue Kempener Prinzenpaar Peter II. und Brigitte I. (Wolters) inthronisiert. Der KKV präsentierte ein gelungenes Programm.

Der Saal stand Kopf, als das neue Prinzenpaar Peter II. und Brigitte I. nebst Gefolge am Samstag um 19.18 Uhr zum ersten Mal die närrische Bühne ihrer dreijährigen Amtszeit betrat. Die Narren feierten bei der Prinzenproklamation im ausverkauften großen Saal des Kolpinghauses die echt Kemp’schen Tollitäten, die nach langer Zeit mal wieder die hüppersche Vorherschaft auf dem närrischen Thron beendeten. Beim Hoppeditz-Erwachen am Elften im Elften war das am besten gehütete Geheimnis der Thomasstadt gelüftet worden. Peter „Larry“ und Brigitte „Gitti“ Wolters hatten sich bereits vor knapp vier Jahren beim Kempener Karnevalsverein (KKV) den Platz auf dem Narren-Thron gesichert.

Ex-Prinz Heinz Kox überreichte dem neuen Prinzen die drei Federn für Freude, Frohsinn und Heiterkeit sowie die Pritsche. „Ich freue mich riesig darüber, dass ich heute mit meinem Schatz hier oben stehen darf. Ich sage vielen lieben Dank für den grandiosen Empfang. Das war ein emotionales Gefühl, durch die Kempener Massen auf die Bühne geleitet zu werden“, sagte der Prinz zu Beginn seiner Proklamationsrede. Fast vier Jahrzehnte habe er versucht, seine Brigitte zu überreden, am 15.2. 2015 beim Tulpensonntagszug in St. Tönis habe ich es dann endlich geschafft: „Die närrischen Zahlen ziehen sich durch unser Leben. Wir sind beide 66 Jahre alt, sind 44 Jahre verheiratet, wohnen im Haus Nummer 11. Ich bin Mitglied im Elferrat, mein Vater wird 88 und in unsrem Geburtsjahr 1952 zog der erste närrische Lindwurm durch Kempen. Wir sind mächtig stolz, die Farben unserer Stadt im Karneval zu repräsentieren. Wir wollen getreu unsere Motto ,Riek un ärm, jruet und kleen, we fiere all to-same’ mit allen Narren in und um Kempen einen tollen Karneval feiern.“ „Bitte nennt uns weiter Gitti und Larry“, sagte die Prinzessin. Und dann erlebte sein Volk den ersten singenden Prinz im Kempener Karneval. Peter I. griff zur Gitarre und sang mit Unterstützung der Band „Skyliners“ den Song „Eimol Prinz zo sin en Kempe am Rhing“. Nach der Melodie eines alten Schlagers von Jürgen Marcus schmetterte der Prinz aus voller Brust: „Wir sind euer Prinzenpaar aus Kempen, na na na na na na ...“ Das Narrenvolk klatschte begeistert mit.