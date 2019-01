Grefrath: Eisstadion kein Bundesstützpunkt mehr

Grefrath Das ist keine Entscheidung gegen Grefrath. Grund ist das schlechte Abschneiden der deutschen Eisschnellläufer bei den Olympischen Spielen. Die Niersgemeinde bleibt aber definitiv Landesstützpunkt.

Auf der anderen Seite sollen die Investitionen des Olympiastützpunkts Rhein-Ruhr und des Landessportbunds in den Landesstützpunkt erhöht werden. Bisher wurde die Startelektronik erneuert. Demnächst steht die Anschaffung einer neuen Bande am 400-Meter-Außenring an. Außerdem ist durch den Landeseissportverband eine Vollzeitstelle für einen Trainer gesichert.

Karsten Herlitz, Leiter des Grefrather Stützpunkts, kommentierte am Freitag die Entscheidung des Bundesinnenministeriums: „Nach den enttäuschenden Ergebnissen und der geringen Medaillenausbeute in Pyeongchang sind die Mittel für den Eisschnelllauf deutlich gekürzt worden. Wir sind aber sehr froh, dass der Landesstützpunkt definitiv gesichert ist.“

Bernd Luley, Obmann Eisschnelllauf beim Landeseissportverband, kritisiert diese Mechanik: „Dort, wo wir beim internationalen Sport den Anschluss nicht halten können, braucht es besondere Anstrengungen, um den Anschluss wiederherzustellen, gerade in der Nachwuchsarbeit.“ Genau diese Arbeit werde in Grefrath mit Engagement und Erfolg geleistet.

Christian Kappenhagen, Vorsitzender des Aussichtsrats, betont: „Es handelt sich nicht um eine spezifische Entscheidung gegen Grefrath, daher müssen wir sie zur Kenntnis nehmen.“ Dennoch werde man den Nachwuchs weiter maximal fördern, um gute Sportler am Stützpunkt zu halten und in Zukunft wieder die Ansprüche an einen Bundesstützpunkt zu erfüllen. „Wir werden nun nach Wegen suchen, um die notwendigen Trainingszeiten zu sichern und gleichzeitig den erfolgreichen Konsolidierungskurs zu halten“, so Kappenhagen weiter.