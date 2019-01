Kempen: Beeindruckender Lesemarathon in Kempen

KEMPEN Der Arbeitskreis Asyl und Menschenrechte hatte eine zwölfstündige Lesung zum Gedenken gestorbener Flüchtlinge organisiert.

Verlesen wurden 35.597 Todesfälle, zusammengestellt in einer seit den 1990er-Jahren von der Amsterdamer Organisation „United for Intercultural Action” erstellten Dokumentation. Aus den Zahlen wurden am Samstag Einzelschicksale. Oft sind nicht einmal die Namen, das Geschlecht oder Alter der Toten bekannt. Da heißt es dann, dass am 23. August vergangenen Jahres 26 Menschen gestorben sind. Sie starben bei der Flucht wegen Wassermangel und fehlendem Treibstoff. Am 1. August verhungerten Menschen. Am 18. August verstarb eine Person aus Somalia vor der türkischen Küste. Andere erstickten in überfüllten Lastwagen, in den sie ihre Flucht versuchten. Ein 23 Jahre alter Mann starb in der Abschiebehaft, andere nahmen sich in ihrer Verzweiflung selbst das Leben. Es war eine sehr stille, sehr beeindruckende Veranstaltung. Sie war aber sowohl für die Vorleser als auch für die Zuhörer sehr anstrengend. Es war gut, in der andachtsvollen Atmosphäre des mit einer brennenden Kerzen geschmückten Raumes zu sitzen. Hinter den großen Fenstern wirkte der Garten des Gemeindezentrums wie ein dringend notwendiger Trost.