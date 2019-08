St.-Vitus-Bruderschaft : Die Oedter Schützen freuen sich auf ihr großes Heimatfest

Oedt Am Freitag, 30. August, geht es los. Die Schützen der St.-Vitus-Bruderschaft ziehen auf, und das ganze Dorf feiert das Königshaus mit Thomas und Christina Fasselt an der Spitze.

Los geht es am Freitag, 30. August, mit dem traditionellen Prunkbausetzen um 15 Uhr. Am Samstag, 31. August, ziehen die Schützen ab 16 Uhr durch den Oedter Norden und besuchen anschließend das Altenzentrum an der Oststraße. Gegen 19 Uhr folgt dann der große Zapfenstreich an der Kirchwiese und um 20 Uhr der Heimat- und Schützenball im Festzelt. Das steht wieder auf dem Kirmesplatz gegenüber der Grundschule. Der Abend wird musikalisch begleitet vom bekannten Alleinunterhalter Roland Zetzen.