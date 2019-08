Tennis-Meisterschaft : Kempens Damen 30 bleiben in der Niederrheinliga

Kempens Damen 30 bleiben in der Niederrheinliga

Kempen (alg) Erst seit dem vergangenen Sonntag ist die Medensaison für die Damen 30 des TK Rot-Weiß Kempen beendet. Sieben Wochen musste das Team um Spitzenspielerin Julia Sotiriu zittern, ehe nun der endgültige Klassenerhalt in der Niederrheinliga feststeht.

„Wir hätten nur nicht mit 2:7 verlieren dürfen, dann wären wir in die Verbandsliga abgestiegen“, erklärte Vogeler. Julia Sotiru und Tina Schwabe gewannen jeweils ihre Einzel und waren auch gemeinsam im Doppel erfolgreich. Den vierten Kempener Zähler notierte das Duo Catherine Bukta und Annette Schögens in ihrem Doppel. Pech hatten Amira Anders und Anja Recknagel, die jeweils in ihren Einzeln knapp im Champions-Tiebreak unterlegen waren. Nun ist die Tabelle begradigt. Kempen beendet die Saison mit einem respektablen vierten Tabellenplatz.