Krimikomödie : „Fisch zu viert“: Kultstück vom Niederrhein-Theater im Museum

Im Niederrheinischen Freilichtmuseum in Grefrath zeigt das Ensemble des Niederrhein-Theaters die Krimikomödie "Fisch zu viert". Foto: Niederrhein-Theater

Grefrath (RP) „Fisch zu viert“ – diese Krimikomödie ist das Kultstück im Gehöft, das der Kreis Viersen in diesem Jahr am Samstag, 7. September, um 19 Uhr im Niederrheinischen Freilichtmuseum in Grefrath präsentiert.

Vor der spätsommerlichen Kulisse des Museums führt das Ensemble des NiederrheinTheaters das Stück für Erwachsene auf, das von drei reichen Brauerei-Erben erzählt, die jedes Jahr den Sommer auf ihrem Landsitz verbringen. Charles, Cäcilie und Clementine haben stets ihren Diener Rudolf dabei, der die Geschwister gegeneinander ausspielt. Jeder der Erben hatte ihm versprochen, ihn im Testament zu berücksichtigen. Als Rudolf beabsichtigt, das Geld für seinen Ruhestand durch Erpressung bei ihnen einzufordern, entschließen sich die Geschwister, etwas gegen ihn zu unternehmen.