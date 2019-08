Buchautoren aus Kempen : Neues Kinderbuch: Wenn die Mutter mit dem Sohne

Die Kempener Buchautoren Silvia Heimbucher mit ihrem Sohn Max Bachschuster, der die Illustrationen dazu lieferte. Foto: Wolfgang Kaiser

KEMPEN Silvia Heimbucher und ihr Sohn Max Bachschuster haben eine Fortsetzung von Geschichten von Max und seinem Regenwurm herausgebracht.

Ein zweites Mal macht sich der Regenwurm Max mit seinem großen Freund Max auf den Weg. Die Kempener Künstlerin Silvia Heimbucher hat wieder gemeinsam mit ihrem Sohn Max Bachschuster eine Bilderbuchgeschichte ausgedacht. Ursprünglich war der kleine Regenwurm einmal eine Geschichte, die sie ihrem Sohn in seiner Kindheit erzählt hat.

Im neuen Buch darf der Regenwurm Max mit in den Kindergarten. Das wird für ihn ganz spannend. Und auch für die Kinder im Kindergarten, denn die wollen natürlich alle einmal den Regenwurm bestaunen. Und der Regenwurm ist neugierig auf alles. Schwupp, da kann man ja die Rutsche hinunter rasen, stellt er fest. Außerdem hat er Glück, denn an diesem Tag gehen die Kinder zum Eis essen mit ihrer Erzieherin, die bezeichnenderweise Frau Lachmal heißt. Zwei Kugeln für jedes Kind und der Regenwurm Max bekommt natürlich auch etwas ab.

Eis, das hat er noch nie probiert. Aber es schmeckt ihm. Obwohl danach der Regenwurmbauch ziemlich voll ist und auch kalt. Ob er sich da nicht einen Regenwurmschnupfen geholt hat? Und außerdem ist er nun langsam von all den Ereignissen des Tages müde und möchte mit seinem gut gefüllten Bäuchlein nur noch in seine Schachtel und gemütlich schlafen. Möglichst lange, bevor der nächste aufregende Tag auf ihn zukommt. Das wird dann wohl in der dritten Folge erzählt.

Das Buch besticht zum einen durch sein für Kinderhände passendes kleines, quadratisches Format. Ursprünglich war einmal angedacht, ein Buch im Querformat zu machen, erzählt Silvia Heimbucher. Aber das jetzige Format ist wirklich ideal. Ihr Sohn Max hat sich sehr viel Mühe gemacht, es zu illustrieren. Das war gar nicht so einfach, denn er ist beim Zeichnen eigentlich ein Perfektionist, erzählt Silvia Heimbucher. Aber da es sich um ein Kinderbuch handelt, hat er sich in die Vorstellenswelt der Kinder hinein gedacht. Als Mittel zum Malen wählte er bewusst Buntstifte, weil diese von Kindern viel zum Malen benutzt werden. Außerdem sind die Bilder so, wie Kinder ihre Welt darstellen. Alle Bilder sind eindimensional. Die Figuren entsprechen dem Alltag im Kindergarten. Da gibt es Dicke und Dünne, Mädchen mit roten Haaren, die an Pippi Langstrumpf erinnern. Die Bilder strahlen einen wunderschönen Frohsinn aus.

Der Text ist in verschiedenen Farben gehalten. Und er verwirrt die kleinen Leser nicht, denn auf dem Bild neben dem Text ist immer genau das zu sehen, was gerade in der Geschichte erzählt wird. Es ist also genau richtig für das Kindergartenalter und von der Schriftgröße her ebenso schön für Leseanfänger.