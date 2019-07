St.-Antonius-Schützenbruderschaft Kuckum : Kuckumer Schützen feiern Freundschaft und Heimat

Erkelenz Mit Schützenkönig Michael Wimmer und Königin Carina Kemper feiert die Bruderschaft ein Wochenende lang in Kuckum.

Am Samstag, 6. Juli, beginnt um 15.45 Uhr der Festumzug zum Errichten der Ehrenmaien. Ab 20 Uhr folgt der Königsball, zu dem die Gruppe „Klangstadt“ spielt. „Als Top-Act dieses Abends werden die ,Räuber’ Hits aus ihrem aktuellen Programm ,Dat es Heimat’ präsentieren“, kündigt Dederichs an. Die Karten für den Festabend sind unter www.kuckum.de zum Preis von 10 Euro erhältlich.

Der Sonntag, 7. Juli 2019, beginnt nach dem Wecken des Trommlerchors Venrath um 8.30 Uhr mit einem feierlichen Feldgottesdienst im Festzelt. Danach folgen Gefallenenehrung, Großer Zapfenstreich und Kirchenparade. Der Musikverein Rath-Anhoven gestaltet nicht nur den Gottesdienst, er spielt auch zum anschließenden Frühschoppen auf. Ein Höhepunkt eines jeden Kuckumer Schützenfestes ist der große Festzug am Sonntagnachmittag. Um 15.45 Uhr treten die Schützen und vier Musikgruppen am Festzelt an. Im Anschluss an den Festzug lädt die Bruderschaft zum „Start in die Nacht“ in Festzelt ein, bei Musik und freiem Eintritt.