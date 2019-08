Fridays for Future : Kempener Bürgerinitiative lädt wieder zur Raddemo ein

Fridays for Future

Die Ludwig-Jahn-Straße am Schulzentrum in Kempen ist als Fahrradstraße ausgewiesen. Viel mehr solcher Routen mit Vorrang für Radler wünscht sich die Bürgerinitiative unter anderem. Foto: Norbert Prümen

Kempen (rei) Nach den Ferien startet die Bürgerinitiative „Fahrradstadt Kempen“ wieder mit ihren Raddemos durch die Kempener Innenstadt. Die Initiatoren laden für Freitag, 30. August, 18 Uhr, zum Mitradeln unter dem Motto „Rauf aufs Rad und Flagge zeigen“ ein.

Wie bei den Aktionen vor den Ferien treffen sich die Radler um 18 Uhr auf dem Buttermarkt in Kempen. Danach geht es wieder einmal rund um die Altstadt über den Ring. Danach schaut sich die Gruppe verschiedene Straßen in Kempen und St. Hubert an, die aus Sicht des Radverkehrs verbesserungswürdig sind. Eine Pause wird auf dem St. Huberter Markt eingelegt. Dort plant die Bürgerinitiative eine kleine Aktion zum Thema „Radfahren und Wohnen“.