Neuer Wohnraum in der Kempener Innenstadt.

Kempen Das Kempener Architekturbüro Thelen zeichnet für eine Reihe von bedeutenden Bauprojekten in der Innenstadt verantwortlich. Udo Thelen erläutert den aktuellen Stand. Noch umstritten ist der Neubau an der Ellenstraße 15.

Für die GWG hat das Büro Thelen das Neubauvorhaben am Heyerdrink geplant: „Wir sind sehr gut in der Zeit“, bilanziert Thelen den ersten Bauabschnitt. Der Neubau eines zweigeschossigen Mehrfamilienhauses, das wahrscheinlich im Frühjahr 2019 mit zehn frei finanzierten Mietwohnungen bezugsfertig ist, eignet sich für junge Familien als auch für Singles. Die gesamte GWG-Wohnanlage soll aus vier Häusern mit insgesamt 59 Wohnungen samt Tiefgarage bestehen. Davon werden 28 Wohneinheiten frei finanziert und 31 Einheiten öffentlich gefördert. Udo Thelen geht davon aus, dass mit den Arbeiten an den anderen drei Häusern noch in diesem Jahr begonnen wird. Direkt an der Straße Heyerdrink soll für junge Familien ein viergeschossiges Wohnhaus mit 29 Wohnungen (Wohnfläche bis 90 Quadratmetern) entstehen. In zweiter Reihe sind außerdem hinter den Häusern am Möhlenring zwei dreigeschossige Baukörper vorgesehen mit Wohnungsgrößen von durchschnittlich 50 Quadratmetern, also eher auf die Bedürfnisse älterer Mieter zugeschnitten.