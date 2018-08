In Kempener Wohngebieten gibt es mehrere Rettungswege

Kempen Anwohner von geschlossenen Wohngebieten brauchen sich keine Sorgen machen, dass Feuerwehr oder Rettungsdienst nicht durchkommen.

Wer am Kreisverkehr der Vorster Straße in die die Rosenstraße abbiegt, der fährt ins so genannte Blumenviertel mit seinen vielen, sich verästelnden Straßen ein. Ein reines Wohngebiet, das es seit Jahrzehnten in Kempen gibt. Einfamilienhäuser, freistehend und auch in Reihe gebaut, bestimmen das Bild. Ein ruhiges Wohnen in unmittelbarer Nähe der Innenstadt. Wobei kein Durchgangsverkehr die Anwohner belästigt, da das Gebiet in keiner Weise für Autofahrer als Abkürzung genutzt werden kann. Es gibt nämlich nur die eine Hauptzufahrt über den Kreisverkehr an der Vorster Straße. Doch genau dieser Punkt scheint einigen Anwohnern Sorgen zu bereiten. Sie fragen sich, wie es in ihrem Wohngebiet mit einem zweiten Flucht- und Rettungsweg aussieht, sollte es zu einer Blockade, aus welchen Gründen auch immer, an der Rosenstraße am Kreisverkehr kommen.