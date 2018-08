Großes Schützenfest der Antonius-Bruderschaft in Grefrath

Grefrath In Grefrath wird ein großes Schützen- und Heimatfest gefeiert. Am gestrigen Sonntag gab es den Festzug mit großer Parade.

„Wir haben extra die Temperaturen etwas runtergeschraubt“, sagte am Samstag schmunzelnd René Reuter. Der einstige Kufenflitzer des KEV und bisherige stellvertretende Brudermeister der St.-Antonius-Bruderschaft steht diesmal in der Verantwortung, denn sein „Chef“ Guido Ellerwald (54) ist mit seiner Ehefrau Barbara in einer anderen Mission unterwegs, als amtierendes Königspaar in Grefrath. Unterstützt werden die Beiden von den Minister-Paaren, Peter und Christiane Müller sowie Frank und Bärbel Wolters. Noch bis Mittwoch geht es beim Schützen- und Heimatfest im geschmückten Grefrath rund, kamen bislang die Kinder auf dem Rummel genauso auf ihre Kosten wie die Besucher bei den Galabällen im Festzelt. Die Band „United Four“ hat bereits ihre Visitenkarte abgegeben; am morgigen Dienstag ist beim Königsgalaball die „Starlight Band“ an der Reihe. Nicht nur die bekannten Spielmannszüge sorgten für den exzellenten Ton auf der Straße, bei den Paraden oder im Zelt. An den beiden vergangenen Tagen mischten sich Dudelsäcke darunter, spielten erst die Drums & Pipes „White Hackle“ aus Süchteln dem Königshaus ein Ständchen. Und am Sonntag, als sich der mehr als 600-köpfige Festzug zum großen Umzug mit der anschließenden Parade am Bergerplatz versammelte, gingen wieder die Drums- und Pipes-Kiltträger aus Dreiborn mit.