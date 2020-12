Rattenbefall in Grefrath : 15.000 Euro jährlich mehr für Rattenbekämpfung

In Grefrath wurden 2018 262 Fälle bearbeitet, 2019 waren es schon 318 und in diesem Jahr zwischen Januar und Ende September bereits 372. Foto: dpa/Arno Burgi

Grefrath Bisher hat die Gemeinde jährlich pauschal knapp 3500 Euro für die Nagerbekämpfung ausgegeben. Die zuständige Firma aber hat den Vertrag gekündigt, denn mehr Ratten bedeuten aber auch mehr Aufwand.

In Grefrath werden immer mehr Ratten gesichtet. Das führt nun zu Mehrkosten für den Haushalt im kommenden Jahr. Bisher hat die Rattenbekämpfung die Gemeinde jährlich pauschal knapp 3500 Euro brutto gekostet. Nun hat die zuständige Firma eine gestiegene Population von Ratten in Siedlungsgebieten festgestellt.

Bei 400 Rattenfällen im Jahr würde die Gemeinde dann rund 18.000 Euro für die Dienstleistung zahlen müssen – wobei die Anzahl der Befallmeldungen in Abstimmung mit dem Anbieter nur geschätzt werden könne. Diese Summe soll nun eingeplant werden. Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses beraten das Thema nun vor, der Rat entscheidet in seiner Sitzung am 15. Dezember.

Für die CDU-Fraktion hat Christian Kappenhagen bereits im Vorfeld der Sitzung per Mitteilung deutlich gemacht, dass man die Verstärkung der Rattenbekämpfung klar unterstützen werde: „Auch wenn durch einen neuen Vertrag und ein geändertes Vorgehen bei der Rattenbekämpfung Mehrkosten in Höhe von circa 15.000 Euro pro Jahr zu erwarten sind, hat die Rattenbekämpfung für uns hohe Priorität.“

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Grefrath tagt am Donnerstag, 3. Dezember, ab 19 Uhr in der Aula des Schulzentrums Grefrath. Ein weiteres Thema für die Politiker ist die Erweiterung des Lehrerzimmers für die Schule an der Dorenburg. Die Politik muss entscheiden, ob der Sperrvermerk für die Maßnahme aufgehoben werden soll. Dafür sind Kosten in Höhe von 50.000 Euro für 2020 und 250.000 Euro für 2021 eingeplant.