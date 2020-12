Spende zum Firmenjubiläum in Mönchengladbach : Gothe Edelstahl spendet 10.000 Euro an Kinderschutzbund

Gothe Edelstahl spendet 10.000 Euro an Kinderschutzbund

Spende zum Firmenjubiläum in Mönchengladbach

Mareike Esser, Bernd Gothe, Beate Gothe (v.l.) bei der Spendenübergabe an den Kinderschutzbund. Foto: bauch, jana (jaba)

Rheydt Der Kinderschutzbund leistet in der Corona-Pandemie eine wichtige Beratungsarbeit. Mit der Spende will das Unternehmen Gothe Edelstahl die Arbeit unterstützen im Jahr des 100-jährigen Bestehens.

Als Vorsitzende des Kinderschutzbundes Mönchengladbach kennt Beate Gothe die Nöte, mit denen Mitarbeiter der Einrichtung konfrontiert sind. Ebenso weiß sie um deren erschwerte Arbeitsbedingungen während der Corona-Zeit. Hier soll die Spende von Gothe Edelstahl Hilfestellung leisten. Anlässlich seines 100-jährigen Bestehens überreichte das Unternehmen dem Kinderschutzbund Mönchengladbach eine Spende in Höhe von 10.000 Euro. Eine Jubiläumsfeier ist wegen der aktuellen Beschränkungen nicht möglich. „In den zurückliegenden einhundert Jahren war es immer wichtig, mit dem erwirtschafteten Geld die Gesellschaft zu unterstützten. Die Firma wurde zwar in Düren gegründet, ist aber seit vielen Jahren der Stadt Mönchengladbach eng verbunden“, betont die geschäftsführende Gesellschafterin.

„Corona hat in vielen Familien zu Problemen geführt. Die häusliche Gewalt hat zugenommen, auch eine Gewalt unter Eltern, die die Kinder mitbekommen. Es ist Zeit zu helfen. Nicht alles lässt sich mit Geld machen, doch die Spende soll auch eine mentale Unterstützung sein“, ergänzt ihr Vater Bernd Gothe, der das Unternehmen in dritter Genration führte und während der Corona-Zeit an seine Tochter übergab.