Technisches Problem : Notruf 112 im Kreis Viersen teilweise ausgefallen

Die Warn-App Nina macht auf den Ausfall der Notrufnummer 112 aufmerksam. Foto: Marc Schütz

Kreis Viersen Die Notrufnummer 112 war in Teilen des Kreieses Viersen am Dienstag nicht erreichbar. Das meldete die Warn-App Nina am Dienstag um 13.35 Uhr. Seit 14.45 Uhr funktioniert der Notruf laut dem Kreis Viersen wieder.

Wie eine Sprecherin des Kreises Viersen mitteilt, wurde am Dienstag die Notrufleitung auf eine andere IP-Adresse umgestellt. Das habe auch zunächsz einige Stunden lang funktioniert, doch dann habe es bei der Telekom ein technisches Problem gegeben, wodurch es zum Ausfall der Notrufnummer 112 kam.

Bürger, die den Notruf wählen wollten, wurden gebeten, bis zur Behebung des Problems die Nummern 110 oder 02162 19222 zu wählen. Um 14.45 Uhr funktionierte der Notruf über die Nummer 112 wieder, so die Sprecherin.

