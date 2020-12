Arbeitsmarkt im Kreis Viersen im November 2020 : Weniger Arbeitslose, aber mehr Kurzarbeit-Anzeigen

Willich/Kempen/Tönisvorst/Gref­rath Die Arbeitslosenzahl sinkt während der Pandemie den dritten Monat in Folge, doch ist sie deutlich höher als im Vorjahr. Die Nachfrage bei den Arbeitgebern nach Arbeitskräften ist aber weiter da.

Die Arbeitslosenquote im Bezirk beträgt nun 8,3 Prozent (Oktober: 8,4), im Kreis Viersen bei 9754 Menschen ohne Arbeit 6,0 Prozent (Oktober: 6,1). In Willich waren im November 1297 Personen ohne Arbeit, in Kempen 908, in Tönisvorst 796 und in Grefrath 372.