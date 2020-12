Aktion für Grefrather Kinder : Stiefel abgeben – und gefüllt zurückbekommen

Grefrath Am kommenden Montag können Kinder bis zehn Jahre einen Stiefel am Grefrather Rathaus abgeben. Einige Tage später bekommen sie ihn dann mit Süßigkeiten gefüllt zurück.

Das Stiefellager ist bereits gut gefüllt, und am kommenden Montag, 7. Dezember, wird sicher noch etliches Schuhwerk hinzukommen. Denn dann können Kinder bis zehn Jahre aus den vier Ortsteilen Grefrath, Oedt, Vinkrath und Mülhausen zum letzten Mal in diesem Jahr zwischen 8 und 19 Uhr in einer Holzhütte vor dem Grefrather Rathaus am Rathausplatz 3 einen Stiefel abgeben – um ihn einige Tage später reichlich gefüllt mit Süßigkeiten und Nüssen sowie netten Weihnachtswünschen wiederzubekommen.