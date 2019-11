Humor und Theater in Kamp-Lintfort : Theater: In Selbstironie sind die Saalhofferinnen groß

Seit 40 Jahren unterhält die Frauengemeinschaft mit witzigen Sketchen und Parodien immer im Herbst das Publikum.

Auch am Montag hieß es wieder „Bühne frei“ zum ersten von drei Aufführungsterminen. Zurzeit besteht die Truppe aus zehn Frauen zwischen 30 und 50 Jahren. Jüngst konnten zwei neue Mitspielerinnen gewonnen werden. In Selbstironie sind die Saalhofferinnen groß. Mit Vorliebe wählen sie witzige Sketche aus, die mit dem Klischee der naiven, biederen Landfrau und des dümmlichen Bauers spielen. Da ist die andere Rheinseite eine fremde Welt, der Bauer schläft wochenlang neben der kalbenden Kuh, und der größte Horror bei der Verbindung zwischen Tom und Sepp ist, dass dieser – pfui – evangelisch ist! Das hat was von Karnevalssitzung, nur ohne Tusch und Orden. In langen Tischreihen sitzen die Zuschauer im gut gefüllten Saal, es wird gelacht und getrunken. Und im Eintrittspreis ist sogar ein Snack enthalten: Die Brühwurst mit Brötchen ist Tradition, genauso wie die bunte Mischung auf der Bühne: Los geht es mit einer komödiantischen Pantomime. Im Zugabteil sitzt die junge Städterin mit ihrem schicken Handtäschchen neben der alten Landfrau in der Kittelschürze. Die feine Dame beginnt sich zurecht zu machen, trägt mithilfe ihres Handspiegels Rouge und Lippenstift auf. Die Omma vom Land will dem in nichts nachstehen, greift in ihren Picknickkorb, schnappt sich einen Topfdeckel als Spiegel und ahmt die Mitreisende nach. Nur statt Puder bestäubt sie sich mithilfe eines Spülschwamms mit Mehl, schmiert sich Margarine und Ketchup ins Gesicht und Schokocreme auf die Lippen. In einer anderen Szene gibt eine Frau ihrer Freundin technische Tipps, wie sie ihrem Heinz, der dumpf hinter seiner Bild-Zeitung dümpelt, ein Upgrade verschaffen kann. Wenn die Freundin nicht die Apps verwechselt hätte und der Göttergatte nun als „Super-Mario“ durch die Küche peste!