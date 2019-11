Schule in Kamp-Lintfort : Barbara Mennekes geht in die Schulaufsicht

Schulleiterin Barbara Mennekes verlässt die Europaschule an der Sudermannstraße in Kamp-Lintfort zum Ende des Monats . Foto: Christoph Reichwein (crei)

Die Leiterin der Europaschule wechselt zur Bezirksregierung, bleibt aber ihrem Herzensthema Schulentwicklung treu.

„Sie sind immer für einen da. Sie waren nicht nur Schulleiterin.“ So bedankt sich eine 18 Jahre alte Kamp-Lintforterin. Sie gehörte 2012 zu den Gründungsschülern der Europaschule, erreichte 2017 ihren Mittleren Abschluss, um nach dem Fachabitur in eine Bundesfreiwilligenjahr zu gehen. Sie hat noch heute Kontakt zur Schule und erlebt jetzt mit, wie die Schulleiterin nach Düsseldorf wechselt.

Dort gehört Barbara Mennekes ab Anfang Dezember zu dem Dezernat der Bezirksregierung, das zwischen Wuppertal, Kleve und Neuss 150 Gesamtschulen und Sekundarschulen beaufsichtigt. Dazu kommt eine Primusschule, in der Kinder von der ersten bis zur zehnten Klasse gemeinsam lernen. „Es ist ein Team aus acht Dezernenten“, erzählt die 49 Jahre alte Rheinbergerin. „Sie sind alle in meinem Alter.“

Info Sekundarschule wurde gut angenommen Die Schule Die Europaschule, wie die Sekundarschule seit Ende 2016 heißt, folgte 2012 der Realschule sowie den Hauptschulen Niersenberg und Diesterweg, die ausliefen. Sie gilt als eine der wenigen Sekundarschulen am Niederrhein, die von Anfang an erfolgreich liefen und nie in der politischen Diskussion standen. Sie wird auch von Kindern besucht, die eine Gymnasialempfehlung haben, zum Beispiel bei Geschwisterkindern.

Auch wenn die gebürtige Moerserin, die im Rheinkamper Gymnasium ihr Abitur ablegte, die Seiten wechselt, bleibt sie ihren Grundsätzen treu. „Die Schulentwicklung war immer mein Ding, jetzt von einer anderen Seite“, berichtet die scheidende Schulleiterin. Bereits als sie bis Anfang 2010 stellvertretende Leiterin der Realschule in Rheinberg war, arbeitete sie an der Schulentwicklung. Sie entwickelte das Konzept für eine Gemeinschaftsschule, in der Schüler von der fünften bis zu 13. Klasse gemeinsam leben und lernen sollten, das in Rheinberg unter Schulleiter Nobert Giesen umgesetzt wurde.

Für die fünfte bis zehnte Klasse setzte sie dieses Konzept ab Februar 2012 auch in Kamp-Lintfort um, als sie zusammen mit Bernd Benninghoff berufen wurde, eine Sekundarschule aufzubauen. Im August 2012 nahm diese Schule an der Sudermannstraße im Gestfeld, wo eine Realschule auslief, die ersten Schüler auf. „Unser großer Vorteil ist unser kleines System“, beschreibt sie den familiären Charakter der vierzügigen Schule. „Ich kenne alle 530 Schüler persönlich. Im offenen Ganztag verbringen die Schüler mehr Zeit in der Schule als zuhause.“

Die Chemie- und Biologielehrerin richtete die neue Schule international aus. So kooperiert sie bei Betriebspraktika mit einer Schule in Huissen, einer Gemeinde, die zwischen Nimwegen und Arnheim in den Niederlanden liegt. Sie baute den Kontakt zu Edremit aus, der Kamp-Lintforter Partnerstadt in der Türkei. Die Schule bietet ab der sechsten Klasse eine zweite Fremdsprache an, um Ende 2016 zur Europaschule ernannt zu werden, wie auch das Gymnasium heißt, das von ihrem Mann Dirk Mennekes in Rheinkamp geleitet wird.

Barbara Mennekes ist als Schulleiterin eine Teamspielerin. Sie arbeitet eng mit der Unesco-Gesamtschule und den Berufskollegs zusammen, zu denen Schüler nach der zehnten Klasse wechseln können. Sie versteht es, Lehrer im Kollegium für die Schulentwicklung zu gewinnen. „Die meisten Schüler, die zu uns kommen, geben als ersten Wunsch Europaschule an“, sagt die scheidende Schulleiterin.