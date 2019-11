Musical-Gala in Kamp-Lintfort : Stage Focus beeindruckt das Publikum

Tolle Stimmen, talentierte Tänzer und fantasievolle Kostüme: Das ist Stage Focus. Das Ensemble besteht inzwischen seit zehn Jahren. . Foto: Christoph Reichwein (crei)

Das Ensemble feierte das zehnjährige Bestehen mit einem Musical-Potpourri in der Stadthalle Kamp-Lintfort.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jutta Langhoff

Musicals sind ihre Leidenschaft. Nach zehn Jahren erfolgreicher Bühnengeschichte feierte das Ensemble des Vereins „Stage Focus“ seinen runden Geburtstag in der Kamp-Lintforter Stadthalle an diesem Wochenende gleich an zwei Abenden mit einem Potpourri der schönsten Lieder aus 13 alten und neuen Musicals. Unter der Regie von Inga Lewitzki und Corinna Schäfer begeisterten die Ensemblemitglieder ihr Publikum dabei nicht nur mit beindruckenden Stimmen, sondern auch mit erstaunlich viel schauspielerischem und tänzerischem Können sowie mit einer Vielzahl wunderschöner, fantasievoller Kostüme. Den Anfang machte das von fünf Sängerinnen und einem gemischen Chor dargebotene Lied „Zum ersten Mal seit Ewigkeiten“ aus dem 2018 am Broadway aufgeführten Musical-Hit „Frozen“.

Dem folgten anschließend drei Stücke aus „Elisabeth“, wobei das Solo der unglücklichen Sissi „Ich gehör nur mir“ in diesem Fall gesanglich von fünf in aufwändigen höfischen Roben gekleideten Damen begleitet wurde, die zuvor unbeweglich in großen Bilderrahmen an der Bühnenrückwand auf ihren Auftritt gewartet hatten. Wie schon bei ihren früheren Aufführungen hatte die Truppe auch diesmal wieder bewusst auf größere Kulissen verzichtet und bei der Ausstattung mehr auf die Wirkung der Kostüme gesetzt. So trugen die Nonnen aus dem Musical „Sister Act“ bei einer im Schlafzimmer spielenden Szene ganz witzig deutlich sichtbare Schlafanzughosen unter ihren schwarzen Kutten, während die Tänzerinnen bei „Aladdin“ in besonders schöne, orientalische Gewänder gekleidet waren.

Info Das nächste Bühnenprojekt Das nächste Bühnenprojekt wird am 16. und 17. und am 23. und 24. Oktober 2020 eine Aufführung des 1972 am Broadway gezeigten Musicals „Pippin“ in der Rheinberger Stadthalle sein.

www.stagefocus/pippin.de.