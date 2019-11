Landesgartenschau 2020 : Gregor Meyle singt auf der Landesgartenschau

Kamp-Lintfort Zusammen mit dem Veranstaltungspartner„Klanghelden“ präsentiert die Laga-GmbH 2020 den Singer/Songwriter Gregor Meyle auf der Bühne im Zechenpark.

Eine Gitarre, ein Hut, eine Brille und eine Band im Rücken – so steht der Singer Songwriter Gregor Meyle auf der Bühne. Am 18. Juli 2020 gibt er ein Konzert im Zechenpark. Viele kennen Meyle aus „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ und seiner eigenen Musikshow „Meylensteine“, doch schon seit vielen Jahren ist er von kleinen und großen Festivalbühnen nicht mehr wegzudenken. Immer nah dran am Publikum, zaubert Gregor Meyle mit seiner Band und altbekannten Klassikern wie „Keine ist wie du“ oder „Niemand“ Intimität auf die Bühne. Nun spielt er am 18. Juli 2020, im Rahmen seiner „Hätt‘ auch anders kommen“-Tour, auf der Bühne im Zechenpark. „Wir freuen uns sehr, dass wir in Kooperation mit unserem Veranstaltungspartner Klanghelden, einen so namhaften Künstler für unsere Laga gewinnen konnten“, freut sich Susanne Toussaint, Veranstaltungsmanagerin der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH. Neben Gregor Meyle treten im kommenden Jahr noch weitere Künstler aus den Sparten Musik und Comedy auf. „Wir wollen die Vielfalt der Kulturregion Niederrhein während der Laga präsentieren. Der Mix aus Künstlern vom Niederrhein, aus dem Ruhrgebiet und ganz NRW sowie nationalen Top-Acts, wie Gregor Meyle, spiegelt aus unserer Sicht das Anliegen, mit der Laga die Stadt Kamp-Lintfort neu zu inszenieren“, sagt Hilmar Schulz, Geschäftsführer der Klanghelden.