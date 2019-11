Neueröffnung in Kamp-Lintfort : Der Klosterladen ist umgebaut und gesegnet

Der Raum neben dem Spendencafé im Zentrum Kloster Kamp ist wieder geöffnet. Das Sortiment wurde reduziert.

Michael Ehrle hat am Donnerstag den Klosterladen gesegnet: „Herr, segne diesen Klosterladen, in dem Menschen sich begegnen, sich miteinander unterhalten“, sagte der Pfarrer der katholischen Pfarrgemeinde St. Josef. „Er soll ein gastfreundlicher Laden sein.“ Nachdem er Weihwasser versprüht hatte, erklärte Peter Hahnen als Leiter des Geistlichen und Kulturellen Zentrums Kloster Kamp den neuen Klosterladen für eröffnet.

Michael Davids hatte die Einrichtung des Raums entworfen. „Ich habe 1979 oder 1980 die Beichtstühle in der Abteikirche restauriert“, berichtete der Tischlermeister und Mitinhaber des Innenausbauunternehmens „D + S“. „Ich komme aus Altfeld und bin dem Kamper Berg eng verbunden. Immer wieder habe ich hier gearbeitet. Ich habe schon den Kassenraum des Museums gebaut.“ Wie „D + S“ stammen auch die weiteren Unternehmen aus Kamp-Lintfort, die am Umbau des fast 40 Quadratmeter großen Raums beteiligt waren: Bodenverlegung Michel und Elektro Liebke. Dieser Raum wirkt jetzt wie aus einem Guss. Eine kleine Sitzgruppe in der Mitte lädt ein, dort zu verweilen und von oben in den Terrassengarten zu schauen.