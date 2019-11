Schulstandort in Kamp-Lintfort : Rat entscheidet über Ausbau des Schulzentrums

Die Erweiterung des Schulzentrums Kamper Dreieck ist Thema im Hauptausschuss am Dienstag und im Stadtrat am 10. Dezember.

Die Raumnot im Schulzentrum Kamper Dreieck ist groß: Am Gymnasium besteht aufgrund der Rückkehr zu G9 mit der Jahrgangsstufe 13 ab dem Jahr 2026 ein höherer Raumbedarf. In der Gesamtschule fehlen durch die Landesvorgabe zur Neuausrichtung der Inklusion bereits heute die notwendigen Klassenzimmer.

Die Stadt gab eine Machbarkeitsstudie in Auftrag. Diese liegt nun vor. Der Stadtrat entscheidet in seiner Sitzung am 10. Dezember über einen ersten Bauabschnitt, der bis 2022 umgesetzt werden soll. Die Kosten belaufen sich auf drei Millionen Euro. Das Architekturbüro Kersting und Gallhoff war beauftragt, eine passende Lösung für einen ersten Bauabschnitt zu finden. Als „ideale Lösung“ wird ein Anbau an den Nordflügel der Gesamtschule vorgeschlagen. Je nach Raumzuschnitt könnten darin elf zusätzliche Klassenzimmer für Unterricht und Differenzierung geschaffen werden.